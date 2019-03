Pertamina Dapat Dana dari Perusahaan Korea Selatan

Gedung Pertamina. Foto dok JPNN.com

jpnn.com, BALIKPAPAN - PT Pertamina (Persero) terus mengebut pengerjaan proyek perluasan kilang Balikpapan di Kalimantan Timur.

Perseroan pelat merah itu sudah menjalin kesepakatan dengan lembaga keuangan K-Sure asal Korea Selatan untuk menjajaki peluang pendanaan.

“Pertamina berharap dengan adanya pendanaan dari K-Sure bisa mendukung proses pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dan sejumlah proyek lainnya meskipun kesepakatan ini juga bisa terbuka untuk peluang bisnis lainnya,” tutur Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman, Sabtu (16/3).

Saat ini proyek RDMP Balikpapan telah memasuki masa pengerjaan konstruksi.

Pertamina telah menunjuk konsorsium SK Engineering dan Construction Co. Ltd., Hyundai Engineering Co. Ltd., PT Rekayasa Industri dan PT PP (Persero) Tbk sebagai kontraktor.

K-Sure sendiri merupakan Lembaga ekspor kredit yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi Korea.

Selama ini K-Sure kerap mendukung investasi-investasi perusahaan Korea di luar negeri.

Lembaga keuangan itu menyediakan jaminan dan asuransi terkait ekspor produk dan jasa perusahaan Korea.