Pertamina Dukung Penghematan Devisa Negara Lewat Proyek Olefin di Tuban

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina bergerak cepat dan memastikan proyek pengembangan Kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) terus berjalan.

Setelah mengakuisisi PT TPPI pada akhir 2019, Pertamina melalui Subholding Refining & Petrokimia, PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) tancap gas menyiapkan pembangunan fasilitas produksi olefin dan aromatik di Kawasan TPPI, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

TPPI saat ini tengah memproses pembangunan fasilitas produksi Olefin dan Aromatik atau dikenal dengan Olefin Complex Development Project (OCDP) di kawasan kilang TPPI, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Di TPPI terdapat dua proyek pengembangan dan pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan Pertamina.

Pertama, proyek revamping aromatic yang akan meningkatkan produksi Petrokimia, berupa paraxylene dari 600 ribu ton menjadi 780 ribu ton per tahun yang ditargetkan selesai tahun depan.

Kedua, proyek New Olefin yang mencakup pembangunan Naphtha Cracker, termasuk unit-unit downstream dengan produk Polyethylene (PE) sebesar 1 juta ton per tahun dan Polypropylene (PP) 600 ribu ton per tahun yang ditargetkan selesai pada 2024.

Melalui Subholding Refinery & Petrochemical mengundang secara terbuka perusahaan kelas dunia yang berpengalaman dalam pembangunan Olefin dan Petrokimia untuk menjadi mitra strategis dalam mewujudkan fasilitas produksi olefin dan aromatik di tanah air.

Awal September 2021, panitia telah mengumumkan hasil tender berdasarkan tahapan dan proses sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam dokumen tender serta pedoman pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Pertamina.