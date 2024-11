Pertamina Eco RunFest 2024 Siap Digelar, Ini Jadwal Pengambilan Race Pack Collection

jpnn.com, JAKARTA - Ada keseruan baru pada pekan depan, Minggu 24 November 2024.

Pertamina Eco RunFest 2024, ajang olahraga lari pertama di Indonesia dengan konsep karbon netral akan segera digelar di kawasan Istora Gelora Bung Karno (GBK) di Jakarta.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bagi peserta yang sudah mendaftar sebagai peserta Eco Run, dapat mengambil race pack collection di ruang serbaguna GBK (Vanda Room) Senayan Jakarta pada Jumat dan Sabtu, 22 - 23 November 2024, pukul 10.00 hingga 19 00 WIB.

“Peserta dipersilakan mengambil race pack sesuai jadwal, apabila berhalangan hadir, maka pengambilan dapat diwakilkan dengan menyertakan surat kuasa (surat kuasa unduh di bit.ly/SK-EcoRun2024), ” kata Fadjar.

Ajang Eco Run ini, lanjut Fadjar, terdiri atas beberapa kategori lari, di antaranya 21K Half Marathon, 10K Run, 5K Fun Run dan 1,5K Family Run, serta terbuka untuk berbagai kategori umur, termasuk anak-anak yang dapat berpartisipasi dalam kategori Family Run bersama pendamping dewasa.

Menariknya, selain peserta mendapatkan string bag yang berisikan 1 minuman hydroplus, 1 voucher green rebel, dan 1 voucher segari, peserta juga mendapatkan official Jersey collaboration with Diadora, BIB with Timing Chip, jas hujan (reusable), serta berkesempatan mendapatkan beragam door prize bagi peserta yang beruntung.

“Ada grand prize mobil listrik bagi peserta yang beruntung,” ujarnya.

Lebih lanjut Fadjar menyebutkan masih banyak beragam kesempatan mendapatkan door prize lainnya di ajang Eco RunFest 2024.