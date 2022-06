Pertamina EP Terapkan Program 5G

jpnn.com, INDRAMAYU - PT Pertamina EP (PEP) Jatibarang Field menjalankankan program corporate social responsibility (CSR) dengan tema 5G: Go Green, Go Clean, Go Healthy, Go Tourism, Go Sustainable.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian perusahaan dengan lingkungan, kesehatan, bahkan aspek ekonomi berkelanjutan

Program 5G ini mulai dilaksanakan PEP Jatibarang Field di Desa Tanjungpura, Kecamatan Karangampel, Indramayu pada 9 Juni 2022 dengan penanaman 300 bibit lengkeng dan petai.

Selain mendukung program penghijauan, Program 5G selaras dengan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Indramayu, yang menunjuk Desa Tanjungpura sebagai Desa Wisata.

Untuk mensukseskan program 5G, PEP turut menggandeng Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Indramayu serta Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Indramayu.

Keduanya dilibatkan untuk bersama-sama mendukung Desa Tanjungpura menjadi Desa Agrowisata.

Penanaman 300 bibit tanaman buah juga akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat Desa Tanjungpura.

Hasil panen dan bibit perbanyakan tanaman potensial untuk dijual.