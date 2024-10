Pertamina Group Borong 12 Penghargaan di Ajang Anugerah Humas Indonesia Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) berkomitmen dalam keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut mengantarkan Pertamina Group meraih 12 penghargaan kehumasan dalam The 6th Anugerah Humas Indonesia (AHI) Awards 2024 pada Jumat (11/10).

12 penghargaan tersebut diraih Pertamina dengan kategori predikat Gold hingga Bronze untuk kanal digital media sosial Instagram The Power of CEO on Social Media @pertamina x @nicke_widyawati,.

Kemudian media internal majalah cetak Energia "Pelita Air Always In The Air" dan "#GenerationRestoration", program Kehumasan pemerintah korporasi negara SportArtCular - Energizing Your Goals, serta PPID Utama Terbaik dalam Inovasi Penyajian Informasi Publik untuk Disabilitas.

Inovasi dalam keterbukaan informasi publik menjadikan Pertamina tampil sebagai perusahaan yang semakin dipercaya baik di tingkat nasional maupun global, melalui beberapa kanal media komunikasi korporasi.

Mulai dari kanal digital, media sosial, media cetak Energia, serta inovasi layanan Informasi Publik melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pertamina.

Selain itu, kontribusi kesadaran terhadap keterbukaan informasi publik juga diterapkan ke jajaran Pertamina Group.

Beberapa penghargaan yang diraih dari Sub Holding, Anak Perusahaan dan afiliasi Pertamina di antaranya PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina Gas, PT Pertamina Hulu Indonesia, PT Pertamina EP Lirik, PT Perta Life Insurance.