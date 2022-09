Pertamina Kembali Jaring Karya Terbaik di Anugerah Jurnalistik ke-19

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina kembali menghadirkan Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2022 untuk menjaring karya terbaik wartawan dari seluruh Indonesia.

AJP tahun ke-19 kali ini mengusung tema 'Energizing Your Future' yang sejalan langkah dan inovasi Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional dan transisi energi bersih.

Pertamina mengajak insan pers di seluruh Indonesia untuk kembali menghasilkan karya penuh energi dalam AJP 2022.

"Ajang tahunan ini terbuka untuk media nasional maupun lokal untuk memberikan karya terbaiknya,” kata Brahmantya S Poerwadi, Corporate Secretary PT Pertamina (Persero).

AJP 2022 membuka peluang karya terbaik dengan mengangkat beragam informasi terkait Pertamina Go GreenE, Pertamina Go Global, Pertamina Go Digital, Pertamina Go Collaborative, Pertamina Go Productive & Efficient dan Pertamina Go Sustainable.

AJP 2022 menawarkan enam kategori karya, yakni media cetak, media online, televisi, radio, foto essay, dan CSR/UMKM Pertamina.

Khusus kategori CSR/UMKM Pertamina bisa diikuti seluruh insan media dari berbagai kanal, baik cetak, online, TV maupun radio.

Sementara itu karya foto essay bisa diikuti jurnalis foto dengan beragam tema, termasuk tema CSR, UMKM, olahraga, dan lainnya.