Pertamina Lakukan Daur Ulang Ribuan Baju Seragam

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) berhasil melakukan daur ulang 7.066 baju seragam yang dikumpulkan secara sukarela oleh 1.834 Perwira Pertamina Group.

Total limbah dari program daur ulang baju seragam Pertamina itu sekitar 2,4 ton dan dikalkulasi sebagai penghematan emisi karbon setara dengan 41,8 ton Co2e.

Program daur ulang Pertamina bertajuk “Uniform Recycling Program" #2Renew1 dimulai dari 2 Mei 2024 hingga 30 Juni 2024.

Program itu mendorong Perwira Pertamina untuk memaksimalkan penggunaan baju seragamnya, sehingga seragam lama yang sudah tak terpakai dapat dikumpulkan secara sukarela, untuk didaur ulang menjadi produk seragam daur ulang yang lebih ramah lingkungan.

Sejalan dengan program sustainable fashion, tagline "Give Your Uniform A Second Life" bertujuan untuk membudayakan gaya hidup berkelanjutan (sustainable way of life) yang mendukung implementasi circular economy dan pengurangan emisi scope 3 secara nyata.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menyampaikan program daur ulang baju seragam Perwira ini merupakan salah satu program unggulan Environmental, Social, Governance (ESG) Pertamina.

Melalui Sustainable Fashion, Pertamina berupaya meningkatkan kesadaran Perwira terhadap pengurangan limbah, salah satunya dari baju seragam.

Seragam yang didaur ulang terkumpul dari Pertamina Group, yakni dari Perwira Holding sebanyak 1.397 baju dan sisanya dari berbagai subholding dan anak usaha.