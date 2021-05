Pertamina: Penyaluran BBM dan Gas Lancar di Masa Puncak Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memastikan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM dan gas berjalan aman dan lancar di seluruh wilayah Indonesia pada masa puncak Lebaran 2021.

Untuk ini, Pertamina mendedikasikan Satgas RAFI (Ramadhan Idulfitri) yang telah bekerja sejak 26 April hingga 31 Mei 2021.

Berdasarkan data Satgas RAFI 2021 per 16 Mei 2021, realisasi penyaluran gasoline (bensin) sebesar 91,1 ribu kiloliter (KL) per hari atau meningkat 8 persen dibanding rata-rata harian normal sebesar 84,1 ribu KL per hari.

Puncak permintaan BBM terjadi 11–12 Mei 2021 dengan konsumsi terbesar adalah Pertalite yang mencapai 70 persen dari total realisasi gasoline.

Berbeda dengan gasoline, gasoil (solar) malah terjadi penurunan 10 persen dari rata-rata harian normal sebesar 38,5 ribu KL, menjadi 34,3 ribu KL per hari.

Penurunan juga terjadi pada penyaluran Avtur yang turun 25,6 persen dari rata-rata normal harian 6,5 ribu KL per hari menjadi 4,9 ribu KL per hari.

Untuk produk gas, peningkatan konsumsi terjadi pada LPG sebesar 27,5 ribu metrik ton (MT) atau naik 6,3 persen dari penyaluran normal sebesar 25,8 ribu MT.

Sementara, penyaluran gas nasional sebesar 590 BBtud, yang mana untuk layanan jaringan gas rumah tangga naik 10 persen-12 persen dengan volume sebesar 8 juta m³ - 8,5 juta m³ per hari dalam pemakaian selama masa bulan Ramadan.

Pjs. Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina Fajriyah Usman mengatakan Satgas yang dibentuk di seluruh lini bisnis perusahaan mampu mendistribusikan, melayani kebutuhan BBM dan gas, sekaligus mengedukasi masyarakat dalam penggunaan energi.