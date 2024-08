Pertamina Perkuat Kerja Sama dengan Perusahaan Jepang di Forum AZEC Ministerial Meeting

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dan subholdingnya kembali menandatangani kerja sama dengan perusahaan-perusahaan global asal Jepang pada acara 2nd Asia Zero Emission Community (AZEC) Ministerial Meeting 2024.

Perusahaan global asal Jepang tersebut, yakni Japan International Cooperation Agency (JICA), Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC), MARUBENI, Japan Petroleum Exploration Company Limited (JAPEX) dan Toyota Tsusho Indonesia.

Kerja sama dilakukan untuk mencapai target pemerintah mewujudkan Net Zero Emission (NZE) 2060.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan AZEC menjadi forum pertemuan antara institusi pemerintah, para pemimpin industri dan pakar sehingga dapat berperan penting dalam energi terbarukan dan praktik berkelanjutan di semua sektor di dunia.

Dia mengatakan Forum AZEC ini fokus pada pembangunan berkelanjutan dan mendorong agenda NZE.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua mitra dan pemangku kepentingan yang telah mewujudkan inisiatif ini. Keputusan dan keahlian yang terjalin ini sangat berharga untuk memulai inisiatif ini bersama-sama," kata Menko Airlangga.

Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani menambahkan kemitraan strategis antara Indonesia dan Jepang adalah salah satu landasan utama untuk mendorong rendah karbon ekosistem bisnis di tanah air selaras dengan target NZE Indonesia tahun 2060.

Penandatanganan kerja sama tersebut memperkuat kesepakatan sebelumnya dalam berbagai bidang, antara lain mengenai potensi kolaborasi di era transisi energi, asuransi perdagangan dan fasilitas kredit.