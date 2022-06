Pertamina Sukses Cetak Laba Bersih Rp 29,3 Triliun dan Ciptakan Capaian Gemilang

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mencatat capaian gemilang sepanjang 2021.

Pertamina berhasil melakukan transformasi bisnis, meningkatkan efisiensi dan produksi, menjalanksn transisi energi, sekaligus membangun infrastruktur migas serta proyek kilang Refinery Development Master Plan (RDMP).

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Pertamina sukses melakukan transformasi dengan membentuk Holding Migas dengan 6 subholding pada 2021.

Keenam subholding tersebut, yaitu Subholding Upstream, Subholding Refining and Petrochemical, Subholding Commercial and Trading, Subholding Gas, Subholding Integrated Marine Logistics dan Subholding New and Renewable Energy.

“Transformasi ini merupakan langkah strategis untuk beradaptasi dengan perubahan bisnis ke depan, bergerak lebih lincah dan lebih cepat, serta fokus untuk pengembangan bisnis yang lebih luas dan agresif,” kata Nicke Widyawati dalam laporan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (8/6).

Keberhasilan tranformasi ini berhasil mendorong terciptanya laba bersih konsolidasian (audited) pada 2021 sebesar USD 2,046 miliar atau sekitar Rp 29,3 triliun.

Angka ini naik hampir dua kali lipat dibanding laba bersih tahun 2020 sebesar Rp 15,3 triliun.

Capaian ini juga tercatat 154 persen melampaui target RKAP 2021.