Pertanyaan Erick Thohir Menjelang Laga Timnas Indonesia jadi Pilihan AFC

jpnn.com - DOHA - Piala Asia 2023 di Qatar menyelesaikan fase 16 Besar.

Timnas Indonesia gagal ke perempat final, kalah dari Australia 0-4.

Setelah slot 8 Besar terisi penuh (Australia vs Korea, Tajikistan vs Jordan, Qatar vs Uzbekistan, dan Iran vs Jepang), tim AFC berselancar ke sejumlah media sosial, mecari sisi lain dari kontestan 16 Besar.

Satu dari enam yang terpilih ialah akun milik Ketum PSSI Erick Thohir dan Timnas Indonesia di Instagram.

Erick Thohir terbang ke Doha menyusul pencapaian bersejarah Tim Garuda mencapai babak gugur Piala Asia untuk pertama kalinya.

Sebelum pertandingan melawan Australia, Erick bertanya kepada para pemain, apakah mereka sudah mengemasi tasnya untuk pulang.