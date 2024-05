Pertukaran Pelajar Sinarmas World Academy & PKU ES Bawa Dampak Positif

jpnn.com - JAKARTA - Sinarmas World Academy (SWA) berkomitmen mendorong inovasi dunia pendidikan melalui kemitraan dengan Peking University Elementary School (PKU ES).

Kemitraan yang telah terjalin sejak 2011 ini terus berkembang dan meluncurkan program pertukaran pelajar pada 2013, yang mengagendakan siswa-siswi dari SWA dan PKU ES untuk saling mengunjungi serta mengikuti program secara intensif.

Puluhan siswa-siswi sekolah dasar PKU ES didampingi Chairwoman dan beberapa guru mengunjungi SWA dan terlibat dalam berbagai aktivitas sosial, pendidikan, bahkan lingkungan, yang dilaksanakan pada 29 April-3 Mei 2024.

The Chairman of the Board Sinarmas World Academy Anton Mailoa menyampaikan sejalan dengan prinsip pendidikan holistik yang dianut SWA, program pertukaran pelajar ini bertujuan membangun rasa hormat dan mengembangkan pemahaman budaya antarnegara serta meningkatkan pembelajaran yang kolaboratif.

“Kami sangat bangga dapat menjalin kemitraan pendidikan dengan Peking University (PKU), salah satu institusi pendidikan terbaik," kata Anton Mailoa dalam keterangan resminya, Sabtu (4/5).

Menurut Anton, di era global saat ini pendidikan harus berani terus berinovasi, bertransformasi, serta berkolaborasi untuk menyiapkan generasi muda yang mampu membuat perubahan lebih baik di dunia.

Perkembangan pendidikan di Indonesia dan China sangat mengesankan. Karena itu, kemitraan SWA dan PKU menjadi salah satu faktor penting bagi kedua institusi untuk bertukar best practices yang sejalan dengan visi bersama untuk mempersiapkan generasi muda unggul.

Chairwoman of Peking University Elementary School (PKU ES) Wang Tian Miao menyampaikan bahwa mengunjungi SWA memberikan pengalaman yang tak ternilai.