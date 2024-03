Sinarmas World Academy Kembali Hadirkan TEDxYouth@SWA, Temukan Indentitas Diri

jpnn.com, JAKARTA - Sekolah Sinarmas World Academy (SWA) kembali menyelenggarakan konferensi inspiratif TEDxYouth@SWA.

TEDxYouth@SWA merupakan inisiatif yang dijalankan para siswa SWA sebagai wujud kontribusi mereka dalam menyajikan ide-ide penting dan isu-isu lokal melalui platform internasional.

Mr. Alex, guru pembimbing dalam acara ini, menjelaskan kegiatan yang mengusung tema "The Passion for Growth: Curiosity, Discovery, and Identity," ini bertujuan memberikan wawasan dan inspirasi kepada generasi muda untuk bertumbuh dengan berlandaskan pada penemuan identitas diri.

"Tujuan utama TEDx adalah memberikan suara kepada komunitas dan menyuarakan ide-ide yang membangun," kata Mr. Alex dalam konferensi inspiratif TEDxYouth@SWA di Tangerang Selatan, Sabtu (9/3).

Di dalam masa yang bergerak sangat cepat saat ini, setiap orang seringkali berada dalam kesulitan dalam menemukan jalan mana yang cocok untuk diri mereka.

Acara ini diharapkan bisa menginspirasi generasi muda untuk bertumbuh dengan penuh keyakinan berangkat dari diri sendiri.

"Kami berharap dapat memotivasi kaum muda untuk mengambil langkah konkret dalam mengejar apa yang menjadi identitas diri mereka," terang Mr. Alex.

Selain menjadi sumber inspirasi, acara ini juga bertujuan meningkatkan wawasan peserta terhadap isu-isu global saat ini.