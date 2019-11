Perusahaan Multinasional India, Mahindra Resmi Caplok Peugeot Motocycles

jpnn.com - Mahindra Two Wheelers Europe (MTWE) resmi menguasai seluruh saham Peugeot Motocycles (PMTC), dari sebelumnya dengan hak kepemilikan saham 51 persen sejak 2015.

Pembelian 100 persen saham Peugeot Motocycles merupakan penegasan perusahaan multinasional India itu terhadap pertumbuhan masa depan dari pembuat skuter yang berkantor pusat di Mandeure, Prancis, itu. Sayangnya, Mahindra tidak merilis besaran biaya yang dikeluarkan terkait akuisisi penuh saham PMTC.

Pada 2015, Mahindra Two Wheelers Europe memang sudah membeli 51 persen saham di PMTC dari Groupe PSA.

Sejak saat itu MTWE dan PMTC bekerja sama dalam re-orginizing dan membangun rencana 'Performance 2020', yang diluncurkan pada Juli 2018. Ini menjadi dasar memperkuat operasi perusahaan dalam mencapai pertumbuhan pada masa depan di pasar inti seperti G7 ( Eropa), sambil berekspansi ke wilayah baru, termasuk pasar Asia terpilih.

“Kami melihat momentum positif di Peugeot Motocycles. Kisbee yang menjadi kendaraan 50 cc dengan penjualan terbesar di Eropa, Peugeot Metropolis semakin kuat di Eropa dan China, respons pasar yang positif terhadap peluncuran Urban GT Pulsion yang terkoneksi, semuanya merupakan contoh. Kami sepenuhnya mendukung 'Performance 2020' PMTC dan menantikan masa depan dengan meningkatkan optimisme," kata President FES & ‘two wheelers’, and Member of the Group Executive Board, Mahindra & Mahindra Ltd, Rajesh Jejurikar.

Sampai saat ini, lini produk skuter berlambang singa ini, sudah dipasarkan di lebih 48 negara seluruh dunia.

Dengan kepemilikan 100 persen MTWE di PMTC, brand ‘Peugeot’ tetap bisa dipakai di bawah Trade License Agreement antara PMTC dan Peugeot.

Tim desain Peugeot pun akan membantu PMTC dan Mahindra, contohnya dalam pengembangan kokpit cerdas, Peugeot 308 i-Cockpit, yang terpasang di Peugeot Pulsion.