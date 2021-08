Perusahaan Swasta Mulai Menerapkan Nol Emisi Karbon

jpnn.com, JAKARTA - Era nol emisi karbon merupakan sebuah keniscayaan sehingga semua pihak mau tidak mau harus mempersiapkan diri.

Pemerintah sendiri telah mematok target zero emission atau nol emisi karbon pada 2070.

Namun, sejumlah perusahaan swasta telah secara sukarela berinisiatif melakukan langkah-langkah pengurangan emisi karbon tersebut.

Di antaranya ialah energi Indika Energy dan GoTo. Mereka mulai merealisasikan visinya bergerak mengurangi tingkat emisi dari produk yang dihasilkan.

Vice President Director Indika Energy & Group ECO Indika Energy Azis Armand mengatakan, pihaknya telah melakukan diversifikasi usaha ke bidang usaha non-batu bara.

“Kami menyadari zero emission merupakan sebuah keniscayaan. Jadi, mau tidak mau, era itu akan terjadi,” tutur Azis dalam webinar bertajuk Collaboration for The Future Economy dengan tema Race to Zero: How to Indonesia Company’s Committing to Net Zero Emissions yang digelar Katadata, Senin (23/8).

Sementara itu, Group Head of Sustainability Goto Tanah Sullivan, menyebut perusahaannya telah mulai menjalankan pengurangan jejak karbon.

Pada aplikasi Gojek terdapat fitur GoGreener. Para pengguna jasa angkutan berbasis aplikasi itu akan mengetahui seberapa banyak tingkat emisi karbon.