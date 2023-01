Pestapora 2023 Hadirkan Duo Maia hingga Dewa 19, Tiket Presale Ludes Terjual

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik Pestapora 2023 disambut dengan antusias luar biasa oleh para calon penonton.

Meski baru akan digelar pada September 2023 mendatang, tiket presale pertama sudah ludes terjual.

"Sorry gengs, presale 1 is sold out now. Thank you dan selamat buat kalian yang beruntung," ungkap akun resmi Pestapora 2023 di Instagram, Sabtu (7/1).

Penjualan tiket berikutnya akan kembali dibuka oleh pihak penyelanggara Pestapora 2023 secara bertahap.

Pestapora 2023 telah mengumumkan daftar para penampil fase pertama.

Pada pengumuman perdana ini, ada sekitar 48 penampil yang diumumkan oleh Boss Creator sebagai penyelenggara Pestapora 2023.

Beberapa musisi yang dipastikan hadir dalam Pestapora 2023 di antaranya, Ayu Ting Ting, Duo Maia, Aldi Taher, Seringai, The Jansen, Kahitna, Padi Reborn, Vina Panduwinata.

Selanjutnya ada, Ungu, Coldiac, Yura Yunita, Tipe-X, Pamungkas, Dewa 19 Ft Ello, Rizky Febian, Raissa Anggiani, Ada Band, Fiersa Besari, Andra & Backbone, dan lainnya.