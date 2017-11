Petani Ramai-ramai Jual Perhiasan Emas

jpnn.com, LAMONGAN - Memasuki musim penghujan transaksi penjualan perhiasan emas di Pasar Baru Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, meningkat tajam.

Kondisi ini sudah terjadi setiap tahunnya, mengingat musim penghujan dimanfaatkan sebagian besar orang untuk menjual perhiasan emas.



Hasil penjualan perhiasan emas itu digunakan untuk modal tanam padi dan benih ikan.

Namun, ketika memasuki masa panen, mereka yang menjual perhiasan emas berasal dari kalangan petani maupun petambak, akan kembali membeli perhiasan emas.



"Pada transksi jual perhiasan emas ini, pengusaha perhiasan emas memberi kerugian Rp 25 ribu per gram," ujar Sugeng, salah satu pengusaha toko perhiasan emas.



Saat ini, harga perhiasan emas per 1 gram seharga Rp 280 ribu. Namun, untuk kadar emas 24 karat, per 1 gram seharga Rp 450 ribu, tambahnya.



Meningkatnya transaksi jual perhiasan emas ini diperkirakan masih akan berlangung hingga akhir tahun ini.(end/jpnn)