Petenis Cantik Ceko Mulus ke Babak Kedua Roland Garros

jpnn.com, PARIS - Tunggal putri unggulan kedua Roland Garros (French Open) 2020 Karolina Pliskova melaju ke putaran kedua setelah menumbangkan petenis asal Mesir Mayar Sherif.

Dalam pertandingan di Court Philippe-Chatrier, Selasa (29/9) waktu Paris itu, Pliskova menang dalam tiga set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4.

Petenis cantik asal Ceko berusia 28 tahun itu butuh waktu dua jam 15 menit untuk menaklukkan Mayar Sherif.

Meski sering kali membuat kesalahan sendiri, Pliskova perlahan-lahan mampu memperbaikinya.

