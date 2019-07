Petenis Seksi asal Rumania Simona Halep jadi Semifinalis Pertama Wimbledon 2019

jpnn.com, LONDON - Petenis Rumania Simona Halep menjadi semifinalis pertama di nomor tunggal putri Wimbledon 2019.

Halep, 27 tahun, mengantongi tiket 4 Besar setelah menaklukkan petenis Tiongkok Zhang Shuai.

Dalam pertandingan di Court 1, Selasa (9/7) malam WIB, Halep menang 7(7)-6(4), 6-1 dalam laga berdurasi satu jam 27 menit.

A semi-finalist once again…@Simona_Halep defeats a spirited Shuai Zhang 7-6(4), 6-1 to make the #Wimbledon final four for the first time since 2014 pic.twitter.com/IVGkZ9Njxl — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2019