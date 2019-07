8 Pria yang Masih Perkasa di Wimbledon 2019

jpnn.com, LONDON - Tidak ada yang aneh melihat Novak Djokovic akan melakoni perempat final Wimbledon 2019, Rabu (10/7) malam. Dia unggulan teratas, juara bertahan dan peringkat satu dunia.

Pada 16 Besar di Court 1, Senin (8/7) malam WIB, Djokovic menang 6-3, 6-2, 6-3 atas Ugo Humbert, peringkat ke-66 dunia dari Prancis.

Ini berarti petenis Serbia berusia 32 tahun itu telah mencapai babak perempat final turnamen grand slam untuk ke-45 kalinya dalam kariernya, sebelas di antaranya di Wimbledon.

"Itu selalu menjadi tujuan, tahap akhir grand slam. Wimbledon ajang terbesar dalam olahraga kami. Saya selalu mencoba untuk mengatur performa untuk mendapatkan permainan terbaik di sini. Masuk delapan besar adalah hasil yang bagus, tetapi saya harus terus berjalan," ujar Djokovic seperti dikutip dari AFP.

"He'll be a hard man to beat"@DjokerNole continues to impress, defeating Ugo Humbert 6-3, 6-2, 6-3 to progress to his 11th #Wimbledon quarter-final pic.twitter.com/LNx4y1vuCt — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2019