Tunggal Putri Nomor 1 Dunia Ashleigh Barty Kantongi Tiket 16 Besar Wimbledon 2019

jpnn.com, LONDON - Tunggal putri nomor satu dunia Ashleigh Barty memastikan satu tiket babak keempat atau 16 Besar Wimbledon 2019. Ini merupakan pertama kalinya petenis Australia itu lolos ke 16 Besar Wimbledon dalam kariernya.

Barty lolos ke babak keempat setelah mengalahkan petenis wild card Inggris Harriet Dart di Centre Court, Sabtu (6/7) malam WIB. Barty menang 6-2, 6-1 dalam pertandingan berdurasi 53 menit.

Electrifying from the world No.1 ??@ashbar96 is the first Australian woman to reach the fourth round at #Wimbledon since 2010, beating Harriet Dart 6-1, 6-1 in 53 minutes pic.twitter.com/YpX0MzWhGs — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2019