Nadal Butuh Waktu 184 Menit Kalahkan Petenis Nakal Australia di Babak Kedua Wimbledon 2019

jpnn.com, LONDON - Rafael Nadal butuh waktu tiga jam empat menit untuk mengalahkan Nick Kyrgios pada babak kedua Wimbledon 2019 di Centre Court, Jumat (5/7) dini hari WIB.

Usai melewati berbagai aksi, gaya dan drama dari Kyrgios, Nadal menang empat set 6-3, 3-6, 7(7)-6(5), 7(7)-6 (3). Ya, Kyrgios si petenis Australia berusia 24 tahun, yang ranking 43 dunia itu, merupakan satu dari sedikit tunggal putra yang punya kelakuan nakal di lapangan. Kadang diving, terlalu banyak bicara, memprotes wasit pasti.

