Bernard Tomic Kena Denda Rp 800 Juta Gara-Gara Main Tidak Serius di Wimbledon 2019

jpnn.com, LONDON - Tunggal putra Australia peringkat 96 dunia Bernard Tomic mendapat sanksi dari pihak penyelenggara Wimbledon 2019.

Petenis berusia 26 tahun itu didenda GBP 45.000 atau sekitar Rp 800 juta lantaran dianggap tidak bermain dengan standarnya dalam pertandingan babak pertama Wimbledon 2019, melawan petenis Prancis Jo-Wilfried Tsonga, Selasa (2/7) lalu.

Intinya, Tomic dianggap bermain tidak serius, malas-malasan hingga kalah 2-6, 1-6, 4-6.

Through in 58 minutes ????@tsonga7 wins the shortest gentlemen's singles match at The Championships since 2004, beating Bernard Tomic 6-2, 6-1, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/MQCnuKvPlI — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2019