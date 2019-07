Untuk ke-17 Kali Berturut-turut, Roger Federer Lolos ke Babak Kedua Wimbledon

jpnn.com, LONDON - Juara delapan kali Wimbledon Roger Federer harus melakoni duel empat set untuk memastikan tiket babak kedua Wimbledon 2019.

Pada pertandingan di Centre Court, Selasa (7/2) malam WIB, petenis Swiss ranking tiga dunia itu menang atas petenis muda Afrika Selatan Llyod Harris (22 tahun) 3-6, 6-1, 6-2, 6-2.

