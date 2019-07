Petenis Kazakhstan Pukul Naomi Osaka di Babak Pertama Wimbledon 2019

jpnn.com, LONDON - Petenis ranking dua dunia Naomi Osaka (Jepang) hanya diam, dingin dan tanpa banyak basa-basi menuju ruang ganti usai kandas di babak pertama Wimbledon 2019.

Dalam pertandingan di Center Court, Senin (1/7) malam WIB, petenis Negeri Sakura berusia 21 tahun itu menyerah dari petenis Kazakhstan Yulia Putintseva 6(4)-7(7), 2-6 dalam waktu 96 menit.

Osaka seperti tak punya jawaban, kaget atau bahkan frustrasi dengan penampilannya di babak pertama Wimbledon 2019 ini.

Memang Putintseva (24 tahun) merupakan petenis yang juga mengalahkan Osaka di Birmingham Classic bulan lalu (6-2, 6-3). Namun, ini Wimbledon, Osaka!

"The biggest win of her career" ????@PutintsevaYulia upsets world No.2 Naomi Osaka 7-6(4), 6-2 on Centre Court to book her second round spot #Wimbledon pic.twitter.com/PQQYpFsQqu — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2019