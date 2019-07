Beraninya Novak Djokovic Melakukan Itu di Wimbledon 2019, Lihat Akibatnya

jpnn.com, LONDON - Tunggal putra nomor satu dunia Novak Djokovic lolos ke babak ketiga (32 Besar) Wimbledon 2019 setelah menyingkirkan petenis Amerika Serikat Denis Kudla.

Pada pertandingan di The All England Lawn Tennis Club, Wimbledon, London, Kamis (4/7) dini hari WIB itu, Djokovic menang tiga set langsung 6-3, 6-2, 6-2 dalam waktu satu jam 33 menit.

Djokovic yang merupakan juara bertahan, tampil solid. Salah satu aksinya mengundang decak kagum penonton, meski pengembalian dari Dudla juga tak kalah hebatnya. Lihat.

"How dare he do that!" ????



It's fair to say that @DjokerNole and @deniskudla entertained the crowds on Centre Court#Wimbledon pic.twitter.com/St6SVtbUW6 — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2019