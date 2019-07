Sensasi Cori Gauff, Cewek 15 Tahun Itu Tembus Babak Ketiga Wimbledon 2019

jpnn.com, LONDON - Mimpi Cori Gauff di Wimbledon 2019 berlanjut. Tunggal putri Amerika Serikat berusia 15 tahun itu lolos ke babak ketiga setelah mengalahkan semifinalis 2017 Magdalena Rybarikova (Slovakia) 6-3, 6-3 di Court One, Kamis (4/7) dini hari WIB.

Itu berarti, kemenangannya atas Venus Williams di babak pertama bukan kebetulan.

"Saya harus berpikir bahwa saya bisa mengalahkan siapa pun. Jika saya tidak berpikir seperti itu, saya tidak punya kepercayaan untuk masuk ke lapangan," katanya seperti idkutip dari AFP.

Gauff kini menjadi tunggal putri termuda yang maju ke babak ketiga sejak rekan senegaranya Jennifer Capriati pada 1991.

The journey continues…



15-year-old @CocoGauff beats former #Wimbledon semi-finalist Magdalena Rybarikova in straight sets to book her place in the third round pic.twitter.com/60juztgXej — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2019