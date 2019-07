Heboh, Luar Biasa, Dramatis! Cori Gauff Tembus 16 Besar Wimbledon 2019

jpnn.com, LONDON - Tunggal putri Amerika Serikat yang baru berusia 15 tahun itu, Cori Gauff melanjutkan sensasinya di Wimbledon 2019.

Setelah Venus Williams dan semifinalis Wimbledon 2017 Magdalena Rybarikova, kini giliran Polona Hercog yang menjadi korban Coco, panggilan Gauff.

Dalam pertandingan babak ketiga di Centre Court, Sabtu (6/7) dini hari WIB, Coco menang 3-6, 7(9)-6(7), 7-5. Coco nyaris kalah dua set langsung setelah di set kedua tertinggal hingga 2-5. Namun, luar biasa. Coco memaksakan tie-break 6-6 dan akhirnya menang 9-7.

The thinnest of margins...



