Petenis Eksotis Ceko Karolina Pliskova Mulus ke 16 Besar Wimbledon 2019

jpnn.com, LONDON - Tunggal putri ranking tiga dunia Karolina Pliskova (Ceko) lolos ke babak keempat atau 16 Besar Wimbledon 2019 setelah susah payah menundukkan petenis Taiwan Su Wei Hsieh. Dalam pertandingan di Court 1, Jumat (5/7) Pliskova menang 6-3, 2-6, 6-4.

Edging closer to a maiden Grand Slam title?@KaPliskova is pushed all the way by Su-Wei Hsieh to win her third round encounter at #Wimbledon pic.twitter.com/CCLlf16C4S