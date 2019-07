Akhir yang Mengharukan, Baghdatis Berikan Raket, Sepatu, Semua Untuk Penonton Wimbledon 2019

jpnn.com, LONDON - Petenis asal Siprus Marcos Baghdatis pensiun usai kandas di babak kedua Wimbledon 2019, Kamis (4/7) malam WIB.

Niat gantung raket itu bukan datang mendadak gara-gara kalah dari Matteo Berrettini (Italia) 1-6, 6(4)-7(7), 3-6, tetapi keinginan itu sudah jauh hari sebelum Wimbledon 2019.

Baghdatis, finalis Australia Open 2006 itu, mengumumkan rencana pensiun dengan alasan usia (34 tahun) dan kekuatan fisik. So, pertandingannya melawan Berrettini menjadi yang terakhir dalam karier profesionalnya.

Apa yang terjadi kemarin? Baghdatis tampak haru. Bukan soal kekalahan.

Marcos Baghdatis: a crowd pleaser right to the very end ???? #Wimbledon pic.twitter.com/bmMJnCtBfQ — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2019