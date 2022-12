Piala Dunia 2022: Inggris Diterpa Kabar Buruk Menjelang Lawan Prancis

jpnn.com, DOHA - Timnas Inggris diterpa kabar buruk menjelang laga melawan Prancis di perempat final Piala Dunia 2022.

Duel Inggris vs Prancis akan dihelat di Stadion Al Bayt, Al Khor, Minggu (11/12/2022).

Namun, menjelang partai akbar tersebut, Inggris sedang harap-harap cemas dengan kondisi Declan Rice yang absen pada sesi latihan Rabu (7/12/2022) lalu.

Baca Juga: Masa Depan Hansi Flick Setelah Jerman Babak Belur di Piala Dunia 2022

Melansir The Athletic, pemain 23 tahun itu sedang dipantau oleh tim medis The Three Lions -julukan Timnas Inggris-.

Namun, belum diketahui secara rinci masalah apa yang sedang menggangu Declan Rice.

Pelatih Inggris Gareth Soutghate juga masih bungkam terkait kondisi anak didiknya itu.

Hal ini bisa merugikan Inggris, terlebih jika kondisi Rice tak kunjung membaik.

Pasalnya, bintang Aston Villa itu merupakan salah satu pilar penting Inggris. Dia selalu tampil sebagai starter sejak laga pembuka hingga babak 16 besar.(mcr15/jpnn)