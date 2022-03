Pimpinan BKSAP: Saya Dengar Warga Bali Sambut Positif Penyelenggaraan IPU ke-144

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Putu Supadma Rudana menyebut mayoritas masyarakat Bali merasa bersyukur dengan penyelenggaraan Inter Parliamentary Union (IPU) Ke-144 di Nusa Dua.

"Saya banyak mendengar masyarakat di Bali yang mengatakan bersyukur tentang adanya event ini," kata Putu di Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis (17/3).

Putu menyebut kondisi perekonomian di Bali pada saat ini sedang memprihatinkan. Industri pariwisata terhenti seturut tidak adanya wisatawan yang datang.

"Dari 16,7 juta turis wisatawan mancanegara yang kembali di tahun 2019, tiba-tiba semuanya tidak ada," ungkap pimpinan BKSAP itu.

Oleh karena itu, legislator Fraksi Partai Demokrat itu menyebut masyarakat di Bali merasa yakin penyelenggaraan IPU ke-144 bisa menggairahkan industri pariwisata di Bali.

Terlebih lagi, banyak parlemen dunia yang akan hadir di agenda tersebut. Mereka diharapkan bisa berbicara ke konstituen di negara asal untuk menggambarkan keindahan Bali dan Indonesia.

"Mudah-mudahan mereka melihat destinasi lainnya dan pada akhirnya mereka juga akan menggaungkan, mempromosikan destinasi-destinasi wisata. Ini potensi atau kesempatan yang kita harus rebut,” ungkap Putu.

DPR RI diketahui menjadi tuan rumah Sidang IPU ke-144 dengan tema Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change.