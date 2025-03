PIS Raih 8 Penghargaan di Ajang 17th Annual Global CSR and ESG Summit and Award

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) meraih delapan penghargaan bergengsi dalam ajang 17th Annual Global CSR and ESG Summit and Award yang digelar di Ho Chi Minh City, Vietnam.

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas komitmen dan inovasi PIS dalam penerapan prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) dan Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam industri marine logistic.

Penghargaan yang diraih PIS mencerminkan dedikasi perusahaan dalam membangun bisnis yang berkelanjutan, inovatif, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan serta masyarakat.

Berikut kategori penghargaan yang diterima oleh PIS:

1. Excellence in Provision Of Literacy & Education Award - Gold

2. Product Excellence Award - Platinum

3. Best CEO - Platinum

4. Best CFO - Platinum

5. Best Corporate Communications & Investor Relations Team - Platinum

6. Best Environmental Excellence Award - Silver

7. Empowerment of Women - Gold

8. Best Community Program - Silver

“Penghargaan ini menjadi bukti nyata dari upaya berkelanjutan PIS dalam menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga mengedepankan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar,” ujar Corporate Secretary PIS Muhammad Baron.

Keberhasilan ini semakin memperkuat posisi PIS sebagai pemain utama dalam industri marine logistics yang tidak hanya mengedepankan efisiensi dan inovasi, tetapi juga berkontribusi terhadap transisi energi serta praktik bisnis yang berkelanjutan.

Baron menegaskan penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi PIS untuk terus berinovasi dalam mewujudkan ekosistem bisnis yang lebih hijau dan berkelanjutan.