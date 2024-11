Pj Gubernur Sumut Dukung Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan Hingga ke Desa

jpnn.com, MEDAN - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni mendorong agar Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dilakukan juga di seluruh Kabupaten/Kota bahkan hingga ke desa-desa guna meningkatkan konsumsi ikan masyarakat Sumut.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Gemarikan di Halaman Belakang Kantor Gubernur (eks Medan Club), Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11).

Menurut Fatoni, acara yang diisi dengan Pencanangan Gerakan Serentak Pemasyarakatan Makan Ikan ini bukan sekadar seremonial semata, tetapi merupakan bentuk komitmen bersama menyosialisasikan serta memasyarakatkan konsumsi ikan di seluruh Kabupaten/Kota hingga ke desa-desa.

"Dari sisi produksi ikan, Sumatera Utara menempati urutan ke-9 dari seluruh Indonesia, artinya potensi ikan kita cukup besar sementara dari sisi konsumsi ikan, kita masih berada di bawah nasional. Data yang ada di saya, untuk konsumsi ikan kita berada di posisi 54,65 kg per kapita per tahun. Masih di bawah nasional yaitu 57,61 kg per kapita per tahun," jelas Fatoni.

Berdasarkan data tersebut, Fatoni menyebut kondisi Sumut menjadi tantangan ke depan bagi seluruh elemen dan pemangku kepentingan, bahwa harus ada peningkatan konsumsi ikan.

Tentunya diperlukan komitmen dan pemahaman bersama bagi seluruh masyarakat agar gemar memakan ikan menjadi penting, terutama bagi kesehatan.

"Banyak sekali manfaat yang bisa kita terima dengan memakan ikan. Untuk kesehatan otak, jantung, pencernaan, mata, paru-paru, kulit, tulang dan persendian, serta meningkatkan kualitas tidur hingga diet. Ini sudah dilantik Ketua Forikan (Forum Peningkedan Konsumsi Ikan) provinsi dan kabupaten kota yang posisinya adalah istri kepala daerah. Maka mulai besok kita akan monitor karena kita harus ngasi contoh dulu," ungkap Fatoni.

Fatoni mengatakan berdasarkan kondisi saat ini, banyak orangtua yang kesulitan membiasakan makan ikan ke anak-anak karena banyak makanan siap saji yang terlihat lebih menarik dan nikmat padahal belum tentu sehat dan bergizi.