Platform Borong Memudahkan Skema dan Struktur Bisnis

jpnn.com, JAKARTA - Borong, platform digital rantai pasok distribus terus berupaya membantu mengembangkan dan memudahkan skema dan struktur bisnis.

Kehadiran Borong bisa menyederhanakan proses, fokus pada pelanggan dan mendorong bisnis tumbuh secara eksponensial.

“Borong memberikan platform yang tidak hanya men-simplifikasi proses, tapi juga memastikan semua fungsi di atas terintegrasi dalam satu platform, termasuk kustomisasi treatment terhadap pelanggan. Dengan demikian, perusahaan bisa berkembang secara eksponensial karena order bisa datang dari salesman maupun via platform Borong," ujar Country Manager Borong Ronald Sipahutar.

Kedepannya, sambung Ronald, perusahaan bahkan mampu melakukan proses distribusi walau belum ada cabang di kota tersebut.

Sebagai Software as a Service (SaaS), Borong bisa digunakan oleh berbagai industri untuk mengelola Proses Supply Chain, Proses Pengadaan (E-Procurement), membangun E-Commerce sendiri (Closed-Loop Marketplace) hingga mengelola pelanggan via fitur CRM untuk meningkatkan Customer Lifetime Value (CLV).

Ronald menambahkan platform Borong sepenuhnya dikelola oleh perusahaan itu sendiri, sehingga seluruh data yang masuk akan menjadi privasi, termasuk opsi menggunakan domain perusahaan sendiri.

Borong siap digunakan karena sudah dilengkapi berbagai fitur, mulai dari fitur Multi Payment (Payment Gateway, Term of Payment dan Direct Bank Transfer), Multi Shipping Method (Shipping Aggregator, Own Fleet dan Setting up Shipping Rate).

Kemampuan untuk melakukan Multi Distribution Structure, Promotion Management, hingga kemampuan untuk integrasi ke software ERP terkemuka.