PLN Icon Plus Dorong Pengembangan Smart Kabupaten Lewat Infrastruktur Digital-Energi Hijau

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah era digital yang terus berkembang, pengembangan infrastruktur digital dan energi hijau menjadi kebutuhan esensial bagi seluruh kabupaten di Indonesia.

PLN Icon Plus mengambil langkah signifikan untuk mendorong terwujudnya Smart Kabupaten dengan infrastruktur yang terintegrasi.

Dalam gelaran APKASI 2024 yang berlangsung di Jakarta dengan tema "Mendorong Smart Kabupaten melalui Infrastruktur Digital & Green Energy yang Terintegrasi," PLN Icon Plus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung transformasi digital dan transisi energi hijau di tingkat daerah.

Direktur Utama PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi mengatakan bahwa transformasi PLN Icon Plus menjadi Subholding Beyond kWh PT PLN (Persero) merupakan sebuah langkah strategis.

Transformasi ini tidak hanya mencakup perubahan struktur, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam menyediakan solusi Beyond kWh yang terintegrasi, mencakup Connectivity, Digital, dan Green Energy.

"Kami tidak hanya berfokus pada penyediaan konektivitas, tetapi juga pada pengembangan solusi digital dan energi hijau yang dapat mendukung program strategis nasional," ujar Ari Rahmat.

PLN Icon Plus berperan aktif dalam meningkatkan dan pemerataan penetrasi koneksi internet di seluruh Indonesia. Salah satu pencapaian yang membanggakan adalah keberhasilan mengubah Pulau Lepar menjadi pulau pertama yang 100% terhubung dengan ICONNET.

Langkah ini menghadirkan koneksi internet ke setiap sudut pulau, sehingga mempermudah akses untuk pendidikan, membuka peluang ekonomi baru, serta mempromosikan pariwisata lokal.