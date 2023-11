PLN Indonesia Power Raih Juara 1 di ARA 2022

jpnn.com, JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) dinobatkan menjadi Juara 1 kategori perusahaan Non Go Publik Non Keuangan menyisihkan ratusan perusahaan nasional terkemuka.

Unggul dibandingkan perusahaan BUMN dan Swasta lainnya, di Annual Report Award (ARA) 2022, PLN IP menjadi Subholding Generation Company terbaik di PLN Group.

Penghargaan ARA 2022 ini merupakan kompetisi yang digelar oleh tujuh instansi yang sangat kredibel, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), Komite Nasional Kebijakan Governansi serta Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Direktur Keuangan PLN IP Endang Astharanti menuturkan capaian Juara 1 ini salah satu bentuk perbaikan berkelanjutan perusahaan.

"Kami selalu melakukan improvement untuk kemajuan korporasi, menjalankan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan, selalu berkomitmen mendukung nilai ESG. Juara 1 ini adalah bukti keberhasilan kami," ujar Endang Astharanti.

Ketua Panitia Pelaksana ARA Sigit Pramono mengungkapkan proses penjurian atau penilaian dilakukan terhadap keterbukaan informasi, khususnya laporan keuangan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Penilaian dilakukan terhadap keterbukaan informasi laporan keuangan perusahaan, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disajikan transparan dan wajar, yang menekankan atas aspek governansi dan keberlanjutan serta konsep pemikiran terintegrasi dalam proses bisnisnya, penilaian bersifat independen tanpa intervensi dari pihak manapun," ungkap Sigit.

Ajang ini dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Abdullah Azwar Anas didampingi Ketua Pengarah ARA Prof. Mardiasmo serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar.(chi/jpnn)