PNM Raih Penghargaan untuk Pemberdayaan Perempuan di Sektor Ultra Mikro

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan kelompok ultra mikro, khususnya perempuan pelaku usaha, melalui program pembiayaan dan pelatihan usaha.

Berkat peran aktifnya ini, PNM meraih penghargaan dalam kategori 'Best Ultra Micro Finance for Empowering Women In Business' di ajang 'Road to CNBC Awards 2024 Best Banking and Financial Services'.

Penghargaan ini diberikan kepada PNM sebagai bentuk apresiasi terhadap perannya dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan serta kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Direktur Operasional PNM Sunar Basuki, pada acara yang berlangsung Rabu (30/10).

"Ini kebanggaan bagi seluruh insan PNM dan menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama perempuan prasejahtera," ujar Sunar, dalam keterangannya, Kamis (31/10).

Program unggulan PNM, yaitu PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), berhasil menjangkau 20,1 juta nasabah ultra mikro, mayoritas perempuan dari keluarga prasejahtera.

PNM Mekaar berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan dengan menyediakan akses pembiayaan mikro sekaligus pendampingan usaha. Program ini dirancang untuk membantu perempuan agar mandiri secara ekonomi dan dapat menggerakkan perekonomian lokal.

Per Agustus 2024, PNM Mekaar mencatatkan pembiayaan outstanding sebesar Rp 43,6 triliun. Program ini juga berhasil membantu 1,74 juta nasabah untuk naik kelas, banyak di antaranya kini bertransisi ke layanan keuangan lebih lanjut di Bank BRI atau Pegadaian.