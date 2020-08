Pol Espargaro Menggila di FP2 MotoGP Styria, Rossi Tercampak dari 10 Terbaik

jpnn.com, SPIELBERG - Pol Espargaro tampil gila dalam latihan bebas kedua MotoGP Styria di Red Bull Ring, Spielberg, Jumat (21/8) malam WIB.

Pembalap Spanyol yang menunggangi motor milik tim Red Bull KTM itu menorehkan waktu satu menit 23,638 detik.

Pol Espargaro tidak hanya menjadi rider paling kencang di FP2, tetapi sekaligus mematahkan waktu terbaik yang dicatat Jack Miller (Pramac Ducati) pada FP1 sore tadi.

Miller sendiri pada FP2 ini hanya berada di posisi ke-17 dengan jarak +1,287 detik dari Pol Espargaro.

Another signal of intent from @polespargaro and KTM! ????



The Spaniard sets the fastest lap of the weekend to edge out @takanakagami30 in FP2! ????#AustrianGP ???? pic.twitter.com/GrJ8utDcgo — MotoGP™???? (@MotoGP) August 21, 2020