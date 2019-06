Polisi Tunggu Hasil Visum Tiga Siswi Korban Pemerkosaan

jpnn.com, SERANG - Penyelidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satreskrim Polres Serang masih menunggu hasil visum ketiga siswi yang diduga menjadi korban perkosaan oleh tiga oknum guru SMP Cikeusal, Kabupaten Serang, Banten. Ketiganya telah dimintai keterangan oleh penyelidik, Jumat (14/6/2019) lalu.

“Ketiganya sudah diperiksa. Kami tinggal tunggu hasil visumnya untuk menetukan arah kasusnya (naik tahap penyidikan atau tidak-red),” ujar Kanit UPPA Satreskrim Polres Serang Inspektur Polisi Dua (Ipda) Deni Hartanto dikonfirmasi Radar Banten, Minggu (16/6/2019).

Ketiga siswi berinsial DO, DL, dan LA diduga diperkosa pada 15 Maret 2019. Sebelumnya, DO bersama kedua rekannya berniat membeli makanan di kantin sekolah. Namun, DO diajak masuk ke dalam laboratorium sekolah.

Sesampainya di laboratorium, tiga oknum guru berinisial DD, AP, dan ON telah berada di lokasi. Ketiga korban diajak berbincang-bincang mengenai pelajaran.

DD kemudian mengajak DL berpisah dari dua rekannya. Sementara, AP membawa LA ke pojok laboratorim. Sedangkan DO dan ON juga ditinggalkan berdua. Ketiga oknum guru tersebut masing-masing merayu pasangannya untuk berhubungan intim.

Namun, ajakan ketiga pelaku ditolak. Lantaran ditolak, ketiga pelaku menyetubuhi korban secara paksa. Usai disetubuhi pelaku, DO keluar dari ruangan sembari menangis.

