Polres Siak Gelar Rakor Lintas Sektoral Siaga Karhutla, AKBP Asep: Together We Are Strong!

jpnn.com, SIAK - Polres Siak menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk membahas kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Rapat yang dihadiri Bupati Siak, Forkopimda, camat, dan perwakilan perusahaan ini bertujuan untuk menyatukan visi dan misi dalam penanganan karhutla, dilakukan pada Jumat 26 Juli 2024.

Kapolres Siak AKBP Asep Sujarwadi yang memimpin Rakor ini menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan perusahaan.

“Beberapa hari yang lalu sudah muncul titik api dan terjadi Karhula. Alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak baik TNI, Polri, Pemda, BPBD, Pemadam, dan instansi terkait lainnya karhutla dapat kita tanggulangi dan sampai hari ini masih dilakukan pendinginan,” kata Asep.

AKBP Asep juga menegaskan bahwa Karhutla ini bukan hal yang baru, jadi semua sudah harus siap kapanpun dan dimanapun,saat ini karhutla menjadi prioritas utama.

“Melihat situasi saat ini tentunya kita akan melakukan peningkatan kegiatan baik pencegahan maupun penanganan bahkan kalau diperlukan penindakan penegakan hukum,” lanjutnya.

AKBP Asep menambahkan penanganan Karhutla akan dapat terlaksana apabila semua pihak kompak dan saling bersinergi.

"Mati menghimpun kekuatan dan menunjukan bahwa kita siap, apapun cerita nya Siak harus tetap aman dari Karhutla, Together We Are Strong,” tuturnya.