jpnn.com, JAKARTA - Poltracking Indonesia dinobatkan sebagai lembaga survei terbaik 2022, oleh Indonesia Award Magazine.

Vice Chairman Indonesia Award Magazine Rafanara Paramudya mengucapkan selamat kepada Poltracking Indonesia, yang meraih Indonesia Best Performing Company 2022.

Rafanara berharap Poltracking Indonesia terus memberikan kontribusi positif sesuai bidangnya untuk kebaikan bangsa dan negara ke depan.

Sementara, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menyampaikan terima kasih atas perhatian dari berbagai pihak, termasuk Indonesia Awar Magazine.

Alumnus UGM ini mengatakan penghargaan tersebut menjadi penambah semangat untuk terus melahirkan karya-karya terbaik, survei yang akurat. kredibel, dan kompeten ke tengah masyarakat.

“Penghargaan ini akan terus memotivasi kami agar terus memberikan yang terbaik. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian kepada apa yang telah kami lakukan,” tutur Hanta.

Indonesia Best Performing Company 2022 menambah deretan penghargaan yang diterima oleh Poltracking Indonesia di bawah kepemimpinan Hanta Yuda.

Sebelumnya, Poltracking Indonesia juga dinobatkan sebagai Best Choice In Business & Company Award 2021, The Most Trusted Survey Institute with Service Excellent of The Year 2019.