jpnn.com, LISBON - Juara Euro 2016 Portugal terancam gagal ke Piala Dunia 2018. Bayang-bayang mulai muncul ketika Cristiano Ronaldo dkk kalah 0-2 atas Swiss saat awal kualifikasi Piala Dunia 2018, 8 Oktober lalu.

Nah, Rabu (11/10) dini hari nanti setelah setahun lebih dua hari dari petaka di Basel tersebut, Selecao das Quinas – julukan Portugal – berpeluang menjawab keraguan itu.

Portugal ganti menjamu Swiss di Estadio Da Luz, Lisbon, pada matchday terakhir. Sudikah juara Eropa seperti Portugal cuma lolos ke Piala Dunia dengan tiket tambahan via jalur playoff? Main di playoff melawan peringkat kedua dari grup lain (drawing) juga belum menjamin. Sebab, tensi laga home and away itu pasti lebih tegang.

''Kami ingin lolos layaknya kami tim yang terbaik (di Grup B),'' koar Fernando Santos, pelatih timnas Portugal dalam situs resmi Federasi Sepak Bola Portugal (FPF).

''Jelas, kami difavoritkan sebagai juara Eropa. Itu yang akan kami bawa ke Piala Dunia,'' lanjut pelatih yang menginginkan kado istimewa pada ulang tahun ke-63-nya, hari ini. Maklum, ini jadi kesempatan Santos kembali ke Piala Dunia dengan tim yang berbeda. Sebelum menjadi pelatih Portugal, dia sudah membawa Yunani ke Piala Dunia 2014.

Itu pun dia dapatkan juga dengan bermodal tiket tambahan dari playoff. Sebab itu Santos ingin bisa merasakan lolos Piala Dunia sebagai salah satu tim terbaik pada kualifikasi. Apalagi, selama ini belum pernah ada negara juara Eropa yang lolos ke Piala Dunia dengan melalui jalur playoff.

Cukup revans atas Swiss. Hanya itu cara Portugal menjaga harga dirinya. Faktanya, pada saat berlaga di kandangnya sendiri pada kualifikasi Piala Dunia, Portugal selalu memenangkan enam laga kandang terakhirnya. Swiss pun sudah 48 tahun silam mempermalukan Portugal saat kualifikasi Piala Dunia 1970!

Apalagi, dini hari nanti Ronaldo sudah kembali. Tak seperti saat kekalahan di Basel lalu. ''Dengan Cristiano, tim mana pun bakal lebih kuat, dan Portugal kini semakin kuat,'' ancamnya.