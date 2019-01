Positif atau Negatif Integrasi Facebook Messenger, WhatsApp dan Instagram?

jpnn.com - Terkait rencana integrasi tiga platform Facebook, WhatsApp dan Instagram yang memungkinkan pengguna mengirim pesan antara aplikasi.

Rencana itu langsung disampaikan bos Facebook Mark Zuckerberg dilansir New York Times. Kabar ini pun juga mendapatkan tanggapan beragam dari masyarakat, terutama dari ahli kriptografi Matthew Green.

Dalam sebuah unggahan bersambung di akun resminya di Twitter, Matthew menjelaskan rencana integrasi bisa berpotensi baik atau buruk untuk keamanan/privasi.

Akademisi dari Universitas Johns Hopkins itu melanjutkan, kekhawatiran utamanya ialah peluncuran enkripsi end-to-end (E2E) yang diperluas dapat menyebabkan WhatsApp menjadi relatif kurang aman daripada Facebook Messenger dan Instagram.

The article says that Facebook is going to tightly integrate the three services, in the sense that you can send messages from a user on one service to a user on another one. This could be wrong, but let’s assume it isn’t. 3/ pic.twitter.com/exo1u0YH9f — Matthew Green (@matthew_d_green) January 25, 2019