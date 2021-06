Positif Covid-19, BCL: Tenggorokan Sakit

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bunga Citra Lestari alias BCL mengungkap gejala yang dirasakan sejak dinyatakan positif covid-19.

BCL mengaku mengalami batuk, sakit tenggorokan, hingga demam.

"So far, ada symptoms batuk, tenggorokan sakit, napas terasa agak pendek, dan sometimes demam," ungkap BCL melalui akun miliknya di Instagram, Rabu (16/6).

Pelantun Kecewa tersebut kini harus menjalani isolasi mandiri.

Ini merupakan hari ketiga dirinya mengisolasi diri di rumah.

BCL menyampaikan kabar bahwa dirinya dinyatakan positif terinfeksi covid-19 pada Senin (14/6).

Baca Juga: Sahabat Beri Bocoran Soal Jadwal Pernikahan Rizky Billar dan Lesti

"Aku baru saja pulang dan dinyatakan positif corona. Sekarang aku isolasi dan insyaallah segera pulih," beber pemain film Habibie & Ainun itu.

Dalam unggahan yang sama, BCL lantas menyampaikan pesan bagi masyarakat, khususnya penggemar.