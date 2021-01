Positif Covid-19, Boy William: Lawan Guys, Bawa Happy Saja

jpnn.com, JAKARTA - Boy William akhirnya menjawab rasa penasaran warganet yang kerap bertanya mengenai sakit yang dia derita dan membuatnya harus absen menjadi host Indonesian Idol.

Seperti diprediksi banyak orang, Boy saat ini memang sedang menjalani isolasi mandiri di salah satu rumah sakit Jakarta Selatan karena terpapar virus Covid-19.

Meski tak menyebut secara gamblang dirinya terpapar virus corona, namun dari video yang dia unggah Selasa (5/1) malam seolah sudah menjawab.

Dari video itu Boy terlihat mengenakan masker dan topi bersama salah seorang pasien lainnya yang sedang menari ala aplikasi TikTok dengan gembira.

Mereka ditemani tiga tenaga kesehatan (Nakes) yang lengkap mengenakan baju APD untuk merawat pasien corona.

Tak ingin dibuat stres saat sedang menjalani isolasi mandiri, Boy mengatakan dirinya saat ini hanya ingin melakukan hal-hal yang membuatnya bahagia.

“Since people already know. Bawa happy aja, obat paling manjur itu bahagia,” tulis Boy dalam keterangannya.

"Paling penting, sehat. This year, i'm grateful for everything. Apapun halangannya, lawan aja guys," kata Boy diunggahan foto lainnya.