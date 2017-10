Posting Foto Mesra, Chelsea Islan dan Daffa Resmi Jadian?

jpnn.com - HUBUNGAN asmara sepertinya telah resmi terjalin di antara artis peran Chelsea Islan dengan anak Marini Zumarnis, Daffa Wardhana.

Hal ini terlihat dari unggahan keduanya di Instagram.

Dalam foto yang diunggah oleh Daffa dalam akunnya di Instagram yakni @daffawardhana pada Minggu (8/10), dia dan Chelsea terlihat romantis.

Berada di sebuah kapal, Chelsea tampak memeluk Daffa. Hal ini seperti sebuah kode bahwa mereka telah menjalin hubungan asmara.

"Happy Infinity Day! "Aku ingin mencintaimu dengan sederhana" -Sapardi Djoko Damono" tulis Daffa sebagai keterangan foto.

Tidak hanya Daffa, Chelsea juga mengunggah momen romantis di akun Instagram miliknya. Pemain film 3 Srikandi itu tampak saling bergenggaman tangan dengan Daffa.

"Happy Infinity Day! If you are lucky enough to find someone who's as weird as you, never let them go" tulis Chelsea sebagai keterangan foto.

Kemesraan antara Chelsea dan Daffa memastikan bahwa perempuan 22 tahun itu tidak memiliki hubungan khusus dengan Bastian Steel, seperti yang dikabarkan beberapa waktu lalu.