Bastian Steel Ungkap Momen Pacaran Hingga Putus dengan Chelsea Islan

jpnn.com, JAKARTA - Bastian Steel akhirnya mengungkap momen berpacaran dengan aktris Chelsea Islan.

Kisah asmara mereka sempat jadi perbincangan pada 2017 lantaran banyak yang tidak percaya mantan personel Coboy Junior itu mampu meraih hati Chelsea Islan.

Bastian mengatakan mulai jatuh cinta saat mereka terlibat sebuah proyek bersama. Setelah itu, dia dan Chelsea lantas memilih untuk menjalani kisah asmara secara diam-diam agar tidak diketahui publik

"Gue backstreet kan, tiba-tiba rame gitu. Nah itu cinlok (cinta lokasi) pertama gue ama (Chelsea Islan)," kata Bastian dalam tayangan YouTube Gritte Agatha, Jumat (4/9).

Cowok 20 tahun itu mengaku dirinya sengaja memutuskan menjalin hubungan secara backstreet.

Selain agar publik tidak tahu, Bastian ingin dirinya bisa jalan bareng Chelsea tanpa gangguan.

"Bukan enggak pede. Gue lebih suka we keep it low key terus jalan sesuka hati, ke mana pun orang enggak akan peduli dan itu berhasil," jelasnya.

Bastian kemudian membeberkan alasan akhirnya putus dengan Chelsea setelah setahun berpacaran.