Potret Amanda Manopo Pakai Mukena Bikin Heboh, Ternyata....

jpnn.com, JAKARTA - Artis Amanda Manoopo kembali jadi sorotan setelah mengunggah potret mengenakan mukena di akunnya di Instagram.

Mantan kekasih Billy Syahputra itu juga terlihat seolah sedang melakukan salat. Dia menuliskan kata-kata islami pada keterangan unggahan tersebut.

"May this Ramadan heal our hearts, cleanse our minds and purify our souls (semoga Ramadan ini menyembuhkan hati kita, membersihkan pikiran kita dan mensucikan jiwa kita, red)," tulis Amanda, Sabtu (17/4).

Pesohor kelahiran 6 Desember 1999 itu menyebut bahwa Ramadan tahun ini merupakan yang pertama bagi keluarga Pinpel.



Unggahan Amanda Manopo.

"Di mana sujud itu indah berbisik di bumi tetapi didengar di langit. Happy fasting all," lanjut Amanda.

Pada kolom komentar, Amanda kembali menuliskan kata-kata mutiara bernuansa islami.

"Tangismu di bantal tidak akan mengubah apa pun. Tangismu di atas sajadah mengubah semua hal dalam hidupmu menjadi lebih baik," tulis Amanda.