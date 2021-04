Powerslaves Rilis Versi Orisinal Lagu Bayang, Berjudul You Got Me

jpnn.com, JAKARTA - Grup rock legendaris, Powerslaves terus melaju dengan suguhan terbaru.

Band beranggotakan Heydi Ibrahim (vokal), Anwar Fatahillah (bass), Wiwiex Soedarno (kibor), dan Agung Yudha (drum) itu kini meluncurkan versi orisinal lagu Bayang yang berjudul You Got Me.

Bayang bersemayam di album ketiga Powerslaves yang bertajuk Kereta Rock N' Roll (1998).

Menempati urutan pertama dalam album, lagu ini bukanlah versi orisinal.

Saat masih berupa demo, Bayang justru mempunyai lirik bahasa Inggris.

Namun saat proses rekaman, lagu tersebut diubah ke bahasa Indonesia atas permintaan label rekaman yang menaungi Powerslaves saat itu, Warner Music Indonesia.

"Alasan Warner saat itu mungkin lebih ke pertimbangan market domestik. Ketika mereka dengar versi demo Bayang, mereka tertarik. Hanya saja liriknya minta diganti ke bahasa Indonesia," kata Anwar Fatahillah Powerslaves, Sabtu (10/4).

Vokalis Powerslaves Heydi Ibrahim mengatakan Bayang merupakan lagu industri rekaman yang disesuaikan dengan target penikmat.